Нобелевские премии по литературе за 2018 и 2019 годы будут вручены в этом году
Шведская королевская академия наук в конце этого года присудит Нобелевскую премию по литературе за прошлый и текущий год.
«Нобелевская премия по литературе вновь будет присуждена, лауреатов за 2018 и за 2019 годы объявят этой осенью», — говорится в заявлении фонда Нобеля.
Постоянный секретарь Шведской академии Андерс Ульссон уточнил, что победители будут объявлены в октябре, а вручение премии произойдет 10 декабря, передает Dagens Nyheter.
Других подробностей Ульссон не раскрыл.
Напомним, что Шведская академия в 2018 году отказалась вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году из-за скандала, который возник после обвинений французского фотографа Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах.
Также выяснилось, что он раскрывал имена будущих лауреатов премии по литературе и новых членов Шведской академии.
После этого более 100 деятелей культуры Швеции основали академию, которая будет ежегодно вручать премию по литературе, альтернативную Нобелевской.Общество
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