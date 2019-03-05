Нобелевские премии по литературе за 2018 и 2019 годы будут вручены в этом году

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Шведская королевская академия наук в конце этого года присудит Нобелевскую премию по литературе за прошлый и текущий год.

«Нобелевская премия по литературе вновь будет присуждена, лауреатов за 2018 и за 2019 годы объявят этой осенью», — говорится в заявлении фонда Нобеля.

Постоянный секретарь Шведской академии Андерс Ульссон уточнил, что победители будут объявлены в октябре, а вручение премии произойдет 10 декабря, передает Dagens Nyheter.



Других подробностей Ульссон не раскрыл.

Напомним, что Шведская академия в 2018 году отказалась вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году из-за скандала, который возник после обвинений французского фотографа Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах.

Также выяснилось, что он раскрывал имена будущих лауреатов премии по литературе и новых членов Шведской академии.

После этого более 100 деятелей культуры Швеции основали академию, которая будет ежегодно вручать премию по литературе, альтернативную Нобелевской.