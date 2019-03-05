Кокорин получил ожоги в результате лечения током в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур в СИЗО «Бутырка».

ТАСС со ссылкой на адвоката футболиста Андрея Ромашова сообщает, что десять дней назад врачи «Бутырки» сделали Кокорину электрофорез. В результате процедуры он получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге, началось нагноение.

Ранее Кокорин и его адвокаты неоднократно заявляли, что форвард испытывает боли в колене и может стать инвалидом, так как у футболиста нет условий для полноценной реабилитации, пока он содержится в СИЗО.

В результате игроку «Зенита» был назначен курс лечебной физкультуры. Из-за проблем с коленом Кокорин пропустил футбольный матч в тюремном дворе, в котором участвовал его друг Павел Мамаев.



В то же время УФСИН не подтвердило информацию об ожоге у Кокорина после медпроцедуры в СИЗО.

— У футболиста отмечалось незначительное покраснение кожи, жалоб он не предъявляет, — отметил представитель управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков.