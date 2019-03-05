Потребление лекарств в Татарстане выросло на 3%, а цены на них на 2%

По итогам 2018 года средний показатель потребления лекарств в Татарстане вырос на 3%. При этом цены на препараты за год поднялись на 2,3%.

В Казани на душу населения закупаются лекарства на 11 336 рублей в год, рассказала на итоговом совещании фармацевтической службы республики замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

При этом она отметила, что лидирующие позиции по этому показателю можно объяснить и тем, что в столицу приезжают закупаться жители ближайших районов — Высокогорского и Лаишевского, передает корреспондент «Реального времени».

Замглавы Минздрава РТ также подчеркнула, что 36% фармрынка РТ занимают отечественные препараты.