Совет Госдумы РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсий
Совет Государственной Думы РФ на внеочередном заседании во вторник, 5 марта, рассмотрит законопроект о повышении пенсий.
По словам спикера парламента Вячеслава Володина, речь идет о правительственных поправках в закон «О государственной социальной помощи», направленных на повышение пенсий для неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума.
«Важно как можно скорее выйти на его принятие, потому что речь идет о решении, чтобы люди как можно скорее могли получить доплаты», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
На сегодняшний день, согласно закону, если пенсия установлена ниже уровня прожиточного минимума пенсионера, то государство доплачивает до этого уровня.
Ранее сообщалось, что в России изменят методику исчисления прожиточного минимума пенсионера.ОбществоВласть
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