Совет Госдумы РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсий

Совет Государственной Думы РФ на внеочередном заседании во вторник, 5 марта, рассмотрит законопроект о повышении пенсий.

По словам спикера парламента Вячеслава Володина, речь идет о правительственных поправках в закон «О государственной социальной помощи», направленных на повышение пенсий для неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума.

«Важно как можно скорее выйти на его принятие, потому что речь идет о решении, чтобы люди как можно скорее могли получить доплаты», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

На сегодняшний день, согласно закону, если пенсия установлена ниже уровня прожиточного минимума пенсионера, то государство доплачивает до этого уровня.

Ранее сообщалось, что в России изменят методику исчисления прожиточного минимума пенсионера.