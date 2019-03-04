Скончался звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри

В США умер актер Люк Перри в результате перенесенного инсульта. Ему было 52 года.

Как сообщает портал TMZ, смерть актера наступила в больнице в Калифорнии. Отмечается, что последствия инсульта оказались несовместимы с жизнью.

Перри известен ролью Дилана МакКея в американском молодежном сериале 90-х «Беверли-Хиллз, 90210». Также он снимался в драме «Ривердэйл» в роли отца одного из главных героев Фреда Эндрюса.

