Джастину Азеведо не потребовалась госпитализация после попадания шайбы в лицо

«Ак Барс» опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья нападающего команды Джастина Азеведо.

— 3 марта, на 49-й минуте матча «Ак Барс» — «Авангард», нападающий Джастин Азеведо получил травму после попадания шайбы в лицо. Сразу после эпизода форвард был доставлен в городскую клиническую больницу №7, где ему была оказана первая помощь.

После проведения полной диагностики врачи не обнаружили у игрока симптомы сотрясения мозга или иные тяжелые последствия, требующие оперативного вмешательства. Тем же вечером после наложения швов Азеведо был выписан из больницы.

В настоящее время нападающий «Ак Барса» находится дома со своей семьей и проходит курс восстановления под контролем медицинского штаба клуба, — говорится в сообщении казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» уступил «Авангарду» со счетом 2:3 и завершил сезон. Азеведо не смог доиграть матч, отправившись в раздевалку.