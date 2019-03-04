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Джастину Азеведо не потребовалась госпитализация после попадания шайбы в лицо

17:55, 04.03.2019
Джастину Азеведо не потребовалась госпитализация после попадания шайбы в лицо
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья нападающего команды Джастина Азеведо.

— 3 марта, на 49-й минуте матча «Ак Барс» — «Авангард», нападающий Джастин Азеведо получил травму после попадания шайбы в лицо. Сразу после эпизода форвард был доставлен в городскую клиническую больницу №7, где ему была оказана первая помощь.

После проведения полной диагностики врачи не обнаружили у игрока симптомы сотрясения мозга или иные тяжелые последствия, требующие оперативного вмешательства. Тем же вечером после наложения швов Азеведо был выписан из больницы.

В настоящее время нападающий «Ак Барса» находится дома со своей семьей и проходит курс восстановления под контролем медицинского штаба клуба, — говорится в сообщении казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» уступил «Авангарду» со счетом 2:3 и завершил сезон. Азеведо не смог доиграть матч, отправившись в раздевалку.

СпортХоккей Татарстан
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