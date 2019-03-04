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Президент «Авангарда» Сушинский: «Больше всего боялись перед плей-офф попасть на «Ак Барс»

17:45, 04.03.2019 2
Президент «Авангарда» Сушинский: «Больше всего боялись перед плей-офф попасть на «Ак Барс»
Фото: khl.ru

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал победу со счетом 4:0 в серии в четвертьфинале Восточной конференции в плей-офф КХЛ.

— Ак Барс» — действующий чемпион, очень хороший соперник: больше всего боялись перед плей-офф попасть на казанцев, но ребята молодцы, что справились и с эмоциями, и с противником.

Можно ли сказать, что мы сделали заявку на финал конференции? Я не прогнозист. Когда выйдем в финал, тогда и можно будет говорить, — приводит слова Сушинского ТАСС.

«Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции, победив в четвертой игре серии с «Ак Барсом» со счетом 3:2. Омичи впервые в истории прошли «Ак Барс» в плей-офф.

СпортХоккей Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    Похоже сильно перепугались. И с испугу разнесли их в пух и прах.
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  • Анонимно 05 марта
    молодцы
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