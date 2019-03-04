Президент «Авангарда» Сушинский: «Больше всего боялись перед плей-офф попасть на «Ак Барс»

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал победу со счетом 4:0 в серии в четвертьфинале Восточной конференции в плей-офф КХЛ.



— Ак Барс» — действующий чемпион, очень хороший соперник: больше всего боялись перед плей-офф попасть на казанцев, но ребята молодцы, что справились и с эмоциями, и с противником.

Можно ли сказать, что мы сделали заявку на финал конференции? Я не прогнозист. Когда выйдем в финал, тогда и можно будет говорить, — приводит слова Сушинского ТАСС.



«Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции, победив в четвертой игре серии с «Ак Барсом» со счетом 3:2. Омичи впервые в истории прошли «Ак Барс» в плей-офф.