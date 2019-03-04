Компания «Дикси» впервые за три года отчиталась о получении прибыли по итогам прошедших 12 месяцев

Компания «Дикси» получила прибыль по итогам 2018 года, это произошло впервые с 2015 года, сообщает портал Retail.

Чистая прибыль группы компаний «Дикси» по МСФО в 2018 году достигла 942 млн рублей. Выручка «Дикси» в прошлом году составила 298,7 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что административный суд Московской области отказал в удовлетворении иска производителя колбас и мясных изделий компании «Мортадель» к АО «Дикси-Юг», которое входит в состав «Дикси» — крупной российской сети магазинов продуктов питания. Об этом сказано в картотеке дел суда.

«В иске отказать полностью», — цитирует сообщение суда RNS.

