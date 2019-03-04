В феврале перечисления федеральной таможенной службы в бюджет перевалили за 400 млрд рублей

Федеральная таможенная служба России отмечает, что за февраль 2019 года таможенные органы обеспечили поступление в федеральный бюджет 439,61 млрд рублей, сообщается на официальном портале ФТС.

Отмечается, что за два месяца 2019 года сумма доходов федерального бюджета, которую обеспечили таможенные органы, составила 860,59 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что федеральная таможенная служба предложила расширить список товаров, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран. Под эмбарго могут попасть мясные и овощные консервы, яйца, оливки и фруктовые соки. В ФТС полагают, что подобные меры помогут исключить возможность ввоза уже запрещенных товаров под видом других.