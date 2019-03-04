Кунцевский суд Москвы рассмотрит иск о нравственных страданиях из-за рекламы Reebok

В середине марта в Москве рассмотрят иск жителя города Олега Воронина к ООО «Адидас» из-за скандальной рекламы Reebok (бренд является дочерним предприятием Adidas), сообщает «Интерфакс».

Воронин в исковом заявлении просит признать действия ООО «Адидас» незаконными, нарушающими его права. Он просит, чтобы ООО «Адидас» обязали принести ему извинения за оскорбительную рекламу и взыскали 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Reebok запустила в России новую рекламную кампанию #НиВКакиеРамки. Она ориентирована на женщин и сделана достаточно эпатажно. Многих пользователей возмутил постер с Залиной Маршенкуловой (создатель проекта Breaking Mad, телеграм-канала «Женская власть» и соучредитель медиаартели «Мамихлапинатана»), сопровождавшийся следующим текстом: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Из-за разгоревшегося скандала компания удалила его из своего официального Instagram, но фото успело разойтись по соцсетям и СМИ.