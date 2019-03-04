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Экс-глава Хакасии стал заместителем гендиректора РЖД

15:32, 04.03.2019 3
Экс-глава Хакасии стал заместителем гендиректора РЖД
Фото: kremlin.ru

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин вошел в состав правления РЖД и был назначен заместителем генерального директора.

«Приказом генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова Виктор Зимин назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД» — начальником Дирекции развития железных дорог Восточного полигона», — говорится в сообщении РЖД.

Напомним, что Виктор Зимин руководил Хакасией с января 2009 года по октябрь 2018 года. Он снял свою кандидатуру с выборов главы региона после неудавшегося первого тура, в котором проиграл оппоненту из КПРФ Валентину Коновалову.

Позднее Зимин заявил, что принял предложение работать в должности заместителя руководителя РЖД. По его словам, он займется курированием Транссиба.

ОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 марта
    Что же будет с РЖД ?????
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  • Анонимно 05 марта
    Капец РЖД
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  • Анонимно 05 марта
    Хах...Скоро все более менее высокие посты в РЖД займут родственники Зимина,и будем мы на дальние расстояния летать самолетами Аэрофлота)))
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