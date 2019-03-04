Экс-глава Хакасии стал заместителем гендиректора РЖД

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин вошел в состав правления РЖД и был назначен заместителем генерального директора.

«Приказом генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова Виктор Зимин назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД» — начальником Дирекции развития железных дорог Восточного полигона», — говорится в сообщении РЖД.

Напомним, что Виктор Зимин руководил Хакасией с января 2009 года по октябрь 2018 года. Он снял свою кандидатуру с выборов главы региона после неудавшегося первого тура, в котором проиграл оппоненту из КПРФ Валентину Коновалову.

Позднее Зимин заявил, что принял предложение работать в должности заместителя руководителя РЖД. По его словам, он займется курированием Транссиба.