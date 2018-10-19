Экс-глава Хакасии Зимин может занять место замглавы РЖД по Транссибу

Экс-глава Хакасии Виктор Зимин сообщил о принятии предложения от ОАО «РЖД». По его словам, он займет пост заместителя главы и будет курировать Транссиб.

«Я принял предложение работать в должности заместителя руководителя ОАО «РЖД». Буду заниматься тем, чем занимался раньше и о чем всегда мечтал — развитием Транссиба. Также буду курировать вопрос строительства железной дороги Курагино — Кызыл», — цитирует Зимина «Интерфакс».

Когда именно он займет должность, пока неизвестно.

Напомним, Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона после неудавшегося первого тура. Второй тур переносили уже несколько раз. По последним данным, они пройдут 11 ноября с одним кандидатом.

Представитель «Партии роста» Александр Мяхар снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии после решения избиркома об участии в выборах кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.