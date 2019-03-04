Минниханов посетит обновленное здание центра дзюдо «Батыр» в Казани

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов в рамках посещения спортивных объектов Казани осмотрит обновленное здание Республиканской спортивной школы олимпийского резерва «Батыр».

В ходе визита президенту РТ расскажут о результатах реконструкции и итогах работы Федерации дзюдо Республики Татарстан.

Также Минниханов ознакомится с тренировочным процессом учащихся отделений дзюдо и самбо РСШОР «Батыр», пообщается со спортсменами, их родителями и тренерами юных воспитанников спортивной школы, сообщает пресс-служба президента РТ.



Капитальный ремонт здания площадью 4 025 кв. м проводился в 2018 году. На объекте заменили кровлю, провели ремонт фасада, заменили инженерные коммуникации, а также провели благоустройство территории.

Ранее Минниханов рассказывал о центре дзюдо президенту РФ Владимиру Путину во время визита последнего в Казань.