Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения

Совет ЕС продлил на один год индивидуальные санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

«Совет продлил до 6 марта 2020 года заморозку активов 12 человек, которые были определены как ответственные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере украинских государственных средств», — говорится в заявлении.

Отмечается, что режим ограничительных мер действует с 5 марта 2014 года и с тех пор продлевается на ежегодной основе. При этом санкции в отношении одного человека продлены не были.

Фамилии 12 человек из списка будут опубликованы в официальном журнале 5 марта 2019 года.



Ранее Оболонский суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения. Янукович был признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.