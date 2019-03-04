Новости экономики

09:58 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Казани 15 марта состоится собрание кредиторов Роберта Мусина

12:15, 04.03.2019 1
В Казани 15 марта состоится собрание кредиторов Роберта Мусина
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В Казани 15 марта состоится собрание кредиторов бывшего предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина.

Собрание пройдет по адресу: улица Чернышевского, 43/2. Согласно повестке, будет рассмотрен отчет финансового управляющего Елены Рогожкиной о своей деятельности, а также об использовании денежных средств должника, говорится в материалах на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

Напомним, что 11 февраля Верховный суд РТ продлил домашний арест Роберта Мусина до 16 мая.

Ранее стало известно, что имущество экс-главы «Татфондбанка» выставят на торги. Рыночную стоимость имущества Роберта Мусина оценили в 80,2 млн рублей.

Экономика Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    Квест"найдите деньги Роберта"вышел на 5 уровень.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров