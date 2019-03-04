В Казани 15 марта состоится собрание кредиторов Роберта Мусина

В Казани 15 марта состоится собрание кредиторов бывшего предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина.

Собрание пройдет по адресу: улица Чернышевского, 43/2. Согласно повестке, будет рассмотрен отчет финансового управляющего Елены Рогожкиной о своей деятельности, а также об использовании денежных средств должника, говорится в материалах на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.



Напомним, что 11 февраля Верховный суд РТ продлил домашний арест Роберта Мусина до 16 мая.

Ранее стало известно, что имущество экс-главы «Татфондбанка» выставят на торги. Рыночную стоимость имущества Роберта Мусина оценили в 80,2 млн рублей.