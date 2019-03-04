Минтранс РФ предложил ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны

Минтранс РФ разработал проект дорожной карты по введению в городах зон, в которые запрещается въезжать транспортным средствам с низким экологическим классом. Документ подготовлен по поручению вице-премьера РФ Максима Акимова.

Ввести штрафы пока планируется только в Москве и Санкт-Петербурге. Знак, которым обозначается экологически чистая зона, был введен в ПДД в июле 2018 года, но нигде еще не применялся.

Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 500 рублей, но в Минтрансе предлагают ввести новый вид нарушения с повышенной санкцией. При этом Минпромторг РФ разработает порядок присвоения класса старым машинам.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что новая инициатива может привести к тому, что по Москве условно старым автомобилям запретят ездить, передает «Коммерсант».



Ранее в Минтрансе РФ предложили увеличить штраф за остановку на автомагистралях и скоростных дорогах с 1 000 до 3 000 рублей. В ведомстве отметили, что значительная часть аварий в прошлом году произошла из-за наездов на стоящие транспортные средства.