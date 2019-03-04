Экс-глава Росимущества вернется в «Норникель»

Бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков планирует вернуться в «Норникель». Он займет пост вице-президента компании.

«Бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков возвращается в ГМК «Норникель» на должность статс-секретаря, вице-президента», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Сферой ответственности бывшего чиновника станет продвижение проектов ГМК в органах власти, сотрудничество с отраслевыми и общественными организациями и подготовка к экономическим форумам.

Пристансков занимал в «Норникеле» пост директора федеральных и региональных программ с 2014 по 2016 год. При этом в Росимуществе он работал и до 2014 года, и после 2016-го. Чиновник возглавлял ведомство в момент приватизации 19,5% «Роснефти» и контрольного пакета «Башнефти». В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Пристанскова от должности замглавы Минэкономразвития — руководителя Росимущества по собственному желанию.