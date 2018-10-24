Топ-20 общественных пространств Казани возглавил Казанский кремль

Казанский кремль возглавил топ-20 общественных пространств в Казани. Рейтинг составило аналитическое агентство «ПромРейтинг».

Второе место заняла улица Баумана, тройку замыкает ЦПКиО им. Горького.

Полностью рейтинг выглядит так:

Казанский кремль; Улица Баумана; Парк Горького; Центр семьи «Казан»; Кремлевская набережная; Набережная озера Кабан; Горкинско-Ометьевский лес; Парк «Черное озеро»; Старо-Татарская слобода; Парк Урицкого; Площадка рядом с театром кукол «Экият»; «Казань Арена»; Парк Дворца земледельцев; Парк Победы; Парк «Сосновая роща»; НКЦ «Казань»; Улица Петербургская; Детский парк «Калейдоскоп»; Площадь Свободы; Лядской сад.

Рейтинг был составлен на основе упоминания в СМИ, в блогах, вхождения в профильные международные рейтинги агрегаторов, распределения хештегов и геотегов в социальных сетях, сопутствующая активность вокруг общественного пространства в социальных сетях, популярность и кучность запросов в поисковых системах.

Напомним, что в конце сентября в Казани открылся бульвар на улице Фучика. Подробнее об официальном открытии читайте в материале «Реального времени».