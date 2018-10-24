Топ-20 общественных пространств Казани возглавил Казанский кремль
Казанский кремль возглавил топ-20 общественных пространств в Казани. Рейтинг составило аналитическое агентство «ПромРейтинг».
Второе место заняла улица Баумана, тройку замыкает ЦПКиО им. Горького.
Полностью рейтинг выглядит так:
- Казанский кремль;
- Улица Баумана;
- Парк Горького;
- Центр семьи «Казан»;
- Кремлевская набережная;
- Набережная озера Кабан;
- Горкинско-Ометьевский лес;
- Парк «Черное озеро»;
- Старо-Татарская слобода;
- Парк Урицкого;
- Площадка рядом с театром кукол «Экият»;
- «Казань Арена»;
- Парк Дворца земледельцев;
- Парк Победы;
- Парк «Сосновая роща»;
- НКЦ «Казань»;
- Улица Петербургская;
- Детский парк «Калейдоскоп»;
- Площадь Свободы;
- Лядской сад.
Рейтинг был составлен на основе упоминания в СМИ, в блогах, вхождения в профильные международные рейтинги агрегаторов, распределения хештегов и геотегов в социальных сетях, сопутствующая активность вокруг общественного пространства в социальных сетях, популярность и кучность запросов в поисковых системах.
Напомним, что в конце сентября в Казани открылся бульвар на улице Фучика. Подробнее об официальном открытии читайте в материале «Реального времени».Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым