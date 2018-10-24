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Топ-20 общественных пространств Казани возглавил Казанский кремль

16:08, 24.10.2018
Топ-20 общественных пространств Казани возглавил Казанский кремль
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский кремль возглавил топ-20 общественных пространств в Казани. Рейтинг составило аналитическое агентство «ПромРейтинг».

Второе место заняла улица Баумана, тройку замыкает ЦПКиО им. Горького.

Полностью рейтинг выглядит так:

  1. Казанский кремль;
  2. Улица Баумана;
  3. Парк Горького;
  4. Центр семьи «Казан»;
  5. Кремлевская набережная;
  6. Набережная озера Кабан;
  7. Горкинско-Ометьевский лес;
  8. Парк «Черное озеро»;
  9. Старо-Татарская слобода;
  10. Парк Урицкого;
  11. Площадка рядом с театром кукол «Экият»;
  12. «Казань Арена»;
  13. Парк Дворца земледельцев;
  14. Парк Победы;
  15. Парк «Сосновая роща»;
  16. НКЦ «Казань»;
  17. Улица Петербургская;
  18. Детский парк «Калейдоскоп»;
  19. Площадь Свободы;
  20. Лядской сад.

Рейтинг был составлен на основе упоминания в СМИ, в блогах, вхождения в профильные международные рейтинги агрегаторов, распределения хештегов и геотегов в социальных сетях, сопутствующая активность вокруг общественного пространства в социальных сетях, популярность и кучность запросов в поисковых системах.

Напомним, что в конце сентября в Казани открылся бульвар на улице Фучика. Подробнее об официальном открытии читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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