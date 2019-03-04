С 4 марта на место смертельных ДТП в Башкирии будут выезжать спецкомиссии

В Башкирии с 4 марта вводится новый алгоритм взаимодействия региональных властей с ГИБДД. Об этом сообщил глава Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов на совещании в правительстве республики 4 марта.

Согласно нововведению, отныне специальная комиссия в течение двух рабочих дней будет выезжать для осмотра на место, где произошло смертельное ДТП в регионе. В мобильную бригаду войдут собственники дорог, подрядчики и чиновники.

После чего комиссия в течение 10 дней подготовит предложения по исправлению ситуации. По словам Мухаметьянова, меры должны улучшить безопасность дорог и снизить количество аварий.

Напомним, на сегодняшнем совещании врио глава Башкирии Радий Хабиров предложил асфальтировать центральные улицы в деревнях и селах республики.