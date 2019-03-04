Центробанк РФ планирует расширить свои полномочия
Банк России планирует получить право оценивать системы вознаграждения и требовать создания советов директоров в ряде финансовых компаний. Об этом заявила директор департамента корпоративного управления ЦБ Елена Курицына.
Расширение своих полномочий в Центробанке объясняют тем, что это поможет снизить риски, связанные с соприкосновением с клиентскими деньгами, пишет «Коммерсант».
Планируется, что новые требования со стороны регулятора, в том числе по вопросам создания совета директоров в финансовых организациях, коснутся только тех компаний, которые принимают на себя заведомо большие риски.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦБ обязал банки рассказывать клиентам о причинах отказа в обслуживании.ЭкономикаФинансыБанки
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