Центробанк РФ планирует расширить свои полномочия

Банк России планирует получить право оценивать системы вознаграждения и требовать создания советов директоров в ряде финансовых компаний. Об этом заявила директор департамента корпоративного управления ЦБ Елена Курицына.

Расширение своих полномочий в Центробанке объясняют тем, что это поможет снизить риски, связанные с соприкосновением с клиентскими деньгами, пишет «Коммерсант».

Планируется, что новые требования со стороны регулятора, в том числе по вопросам создания совета директоров в финансовых организациях, коснутся только тех компаний, которые принимают на себя заведомо большие риски.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦБ обязал банки рассказывать клиентам о причинах отказа в обслуживании.