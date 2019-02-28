ЦБ обязал банки рассказывать клиентам о причинах отказа в обслуживании

Центробанк сообщил, что кредитные организации должны объяснять клиентам, почему им отказали в обслуживании или не стали проводить операции.

На основании обращений регулятор подготовил ряд методических рекомендаций.

«Данные рекомендации разработаны на основе анализа обращений в межведомственную комиссию, созданную […] для рассмотрения вопросов о правомерности реализации банками в отношении клиента полномочий по отказам», — говорится в сообщении ЦБ.

Согласно заявлению регулятора, банки должны предоставлять клиентам достаточно информации, чтобы те могли использовать механизм реабилитации.

«Практика работы межведомственной комиссии свидетельствует, что банки нередко принимают решения об отказе исключительно на основании информации о ранее принятых другими кредитными организациями аналогичных мерах, что является нарушением определенных регулятором принципов работы с такой информацией», — подчеркивает Центробанк.

Напомним, что еще год назад клиенты банков стали жаловаться на массовые блокировки счетов. Таким образом организации пытались бороться с подозрительными операциями. К октябрю в ЦБ заявили о намерении проанализировать ситуацию с возросшей активностью по борьбе с отмыванием доходов.