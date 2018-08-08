Нефтяники хотят попросить у Путина 3 трлн рублей в рамках налогового маневра

Нефтяные компании намерены снова обсудить с президентом России Владимиром Путиным «налоговый маневр» и хотят дополнительно получить около 3 трлн рублей. Об этом рассказали источники в нефтяных компаниях и трое чиновников.

Встреча может пройти после 27 августа, когда пройдет заседание комиссии по ТЭК в Кемерово с участием Путина. При этом на самом заседании налоговый маневр обсуждать не будут, пишут «Ведомости».

Беседа Путина с нефтяниками может состояться после совещания, рассказали источники газеты. На ней нефтяные компании поднимут вопросы об акцизах на нефтепродукты после декабря 2018 года.

В конце июля Госдума РФ приняла закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предусматривает постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30% до 0%.