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Промышленность

Нефтяники хотят попросить у Путина 3 трлн рублей в рамках налогового маневра

07:59, 08.08.2018 2
Нефтяники хотят попросить у Путина 3 трлн рублей в рамках налогового маневра
Фото: pixabay.com

Нефтяные компании намерены снова обсудить с президентом России Владимиром Путиным «налоговый маневр» и хотят дополнительно получить около 3 трлн рублей. Об этом рассказали источники в нефтяных компаниях и трое чиновников.

Встреча может пройти после 27 августа, когда пройдет заседание комиссии по ТЭК в Кемерово с участием Путина. При этом на самом заседании налоговый маневр обсуждать не будут, пишут «Ведомости».

Беседа Путина с нефтяниками может состояться после совещания, рассказали источники газеты. На ней нефтяные компании поднимут вопросы об акцизах на нефтепродукты после декабря 2018 года.

В конце июля Госдума РФ приняла закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предусматривает постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30% до 0%.

ПромышленностьНефть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:31
    Наш пострел везде поспел. И цены на бензин взвинтили и ещё компенсацию хотят.
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  • Анонимно 08:38
    Да уж, тяжело нынче нефтяным (газовым, алюминиевым, никелевым и пр.) компаниям. Помочь им нужно обязательно! Ежели денег в казане не хватит, то с пенсионеров собрать, по дневной пенсии, для начала. А сколько денег школьники по карманам заныкали? :)
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