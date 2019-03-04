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Китайские ученые разработали технологию, позволяющую видеть в темноте

08:43, 04.03.2019
Китайские ученые разработали технологию, позволяющую видеть в темноте
Фото: pixabay.com

Китайские ученые из университета Хэфэя разработали технологию, благодаря которой человек сможет видеть в темноте.

Специалисты создали наночастницы, которые могут соединяться со светочувствительными рецепторами глаз и преобразовать инфракрасный свет в видимое излучение. Аналогичный эффект дают приборы ночного видения.

Технология уже опробована на мышах и показала хорошие результаты. Побочных эффектов обнаружено не было, говорится в научном журнале Cell.

В настоящий момент технология работает только при точечном нанесении, инъекции наночастиц напрямую в сетчатку глаза. Ученые не исключают, что в будущем могут быть созданы глазные капли с «эффектом ночного видения».

Напомним, ранее ученые из Санкт-Петербурга разработали новое пуленепробиваемое стекло.

Технологии
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