Китайские ученые разработали технологию, позволяющую видеть в темноте

Китайские ученые из университета Хэфэя разработали технологию, благодаря которой человек сможет видеть в темноте.

Специалисты создали наночастницы, которые могут соединяться со светочувствительными рецепторами глаз и преобразовать инфракрасный свет в видимое излучение. Аналогичный эффект дают приборы ночного видения.

Технология уже опробована на мышах и показала хорошие результаты. Побочных эффектов обнаружено не было, говорится в научном журнале Cell.

В настоящий момент технология работает только при точечном нанесении, инъекции наночастиц напрямую в сетчатку глаза. Ученые не исключают, что в будущем могут быть созданы глазные капли с «эффектом ночного видения».

Напомним, ранее ученые из Санкт-Петербурга разработали новое пуленепробиваемое стекло.