Педан пропускает четвертый матч серии с «Авангардом», у омичей впервые сыграет Кирилл Петров

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан пропускает четвертый матч четвертьфинала Восточной конференции между омским «Авангардом» и казанским клубом. На игру заявлен другой игрок обороны, Роман Манухов. Также впервые в серии в заявку попал нападающий «Авангарда», воспитанник казанского хоккея Кирилл Петров, сообщает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня состоится четвертая игра серии. В пятницу «Ак Барс» уступил на своей площадке со счетом 1:4 и теперь проигрывает по играм 0:3. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Начало сегодняшнего матча между омичами и казанцами — в 17.00 мск в столице Татарстана.

Полностью составы выглядят следующим образом:

«Авангард». Вратарь — Бобков (Налимов); Емелин — Покка, Пивцакин — Франсон, Бондарев — Чудинов, Яремчук; Шумаков — Семенов — Кошелев, Широков — Зернов — Михеев, Фисенко — Стась — Петров, Сталберг — Тальбо — Бек, Манукян.

«Ак Барс». Вратарь — Подъяпольский (Шарыченков); Юдин — Постма, Манухов — Абросимов, Марков — Яруллин; Секач — Ландер — Азеведо, Зарипов — Михеев — Лукоянов, Галиев — Потапов — Ткачев, Клинкхаммер — Попов — Глухов, Воронков.

