В МВД РТ проводят проверку по факту нападения женщины с клюшкой на скорую помощь

По видеозаписи, на которой зафиксировали инцидент нападения женщины-водителя с клюшкой на машину скорой помощи в Казани, идет проверка, сообщает МВД по РТ.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Никакие заявления и обращения по этому факту в полицию не поступали. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, как женщина с клюшкой нападает на машину скорой помощи, из-за которой, по мнению нападавшей, она не может проехать.

Напомним, ранее сообщалось, что главный врач Апастовской ЦРБ Алмаз Алиуллин от имени Министерства здравоохранения РТ объявил благодарность фельдшеру Рамзие Загитовой, которая отправила пациентку до скорой помощи в ковше частного трактора, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ. Жительнице села Средний Биябаш потребовалась помощь врачей, но скорая не смогла проехать из-за заснеженной дороги. В итоге фельдшеры обратились за помощью к водителю трактора.