Фельдшеру, отправившей женщину до скорой помощи в ковше трактора, объявили благодарность

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Главный врач Апастовской ЦРБ Алмаз Алиуллин от имени Министерства здравоохранения РТ объявил благодарность фельдшеру Рамзие Загитовой, которая отправила пациентку до скорой помощи в ковше частного трактора, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Жительнице села Средний Биябаш потребовалась помощь врачей, но скорая не смогла проехать из-за заснеженной дороги. В итоге фельдшеры обратились за помощью к водителю трактора.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Апастовского района выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на территории Шамбулыхчинского сельского поселения, где женщину до скорой помощи пришлось везти в ковше трактора.