Никита Шлейхер из Татарстана занял пятое место в индивидуальных прыжках на этапе Мировой серии FINA

Спортсмен из Татарстана Никита Шлейхер достойно завершил выступление на стартовом этапе Мировой серии FINA по прыжкам в воду в Японии, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Никита Шлейхер занял пятое место в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки. Он без особых проблем квалифицировался в финал, где показал достойный результат — 512,40 балла.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина стали вторыми по синхронным прыжкам в воду с вышки на этапе Мировой серии. Соревнования проходят в японском городе Сагамихаре. Спортсмены показали результат 334,59 балла. Главную же награду взяли китайские прыгуны Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе, получившие 360,33 балла. На третьем месте — японцы Минами Итахаси и Кадзуки Мураками — 325,50 балла.