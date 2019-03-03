9-летняя девочка получила травму спины на горке в уфимском ТРЦ «Планета»
В Уфе 9-летняя девочка получила травмы спины в торгово-развлекательном центре «Планета» в субботу, 2 марта.
Инцидент произошел в игровой зоне «Мегалэнд». Сотрудники парка экстренно вызвали медиков, которые диагностировали у школьницы рваную раны спины. Госпитализация ребенку не потребовалась, передает «Башинформ».
В настоящее время по данному факту в ТРЦ проводится проверка.
Напомним, ранее в Уфе студент ударил ножом в грудь 15-летнего школьника.Происшествия Башкортостан
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