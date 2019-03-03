Самая дорогая квартира Уфы оценивается в 28 млн рублей

Самая дорогостоящая квартира в Уфе стоит 28 млн рублей. Данные приводят специалисты портала Avito.

Элитное двухуровневое жилье общей площадью 241 кв. м расположено в доме на улице Гоголя. Квартира имеет шесть комнат, из окна открывается панорамный вид на исторический центр Уфы.

Также в рейтинг самых дорогих квартир города вошли четырехкомнатные апартаменты на улице Ленина, их стоимость — 25 млн рублей. Замыкает тройку жилье площадью 120 кв. м на улице Карла Маркса. Трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом обойдется в 20 млн рублей, пишет UfacityNews.ru.

Ранее сообщалось, что казанский пентхаус за 119 млн рублей стал самой дорогой квартирой Приволжья.