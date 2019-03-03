C начала 2019 года в Башкирии выявлено более 550 ВИЧ-инфицированных

С начала текущего года на территории Башкирии выявлено 559 ВИЧ-инфицированных. Статистику приводит региональный Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Согласно опубликованным данным, большинство заболевших — мужчины: 356 против 203 женщин. Среди инфицированных 43 человека находятся в учреждениях УФСИН.

Кроме того, за первые два месяца заболевание было обнаружено у троих детей. Также ВИЧ диагностировали у 90 беременных женщин, сообщили в СПИД-Центре.

Заболеваемость по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показала значительное увеличение — на 17,4%.

Напомним, в конце прошлого года Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Башкирии на 3,7%.