Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Башкирии на 3,7%

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Башкирии составляет 54,2 человека на 100 тысяч населения. Данные приводит региональной Роспотребнадзор по итогам десяти месяцев 2018 года.

По информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано снижение заболеваемости на 3,7%.

Всего за весь период наблюдения, начиная с 1987 года, лабораторно выявлено ВИЧ-инфицированных в республике 30 721 человек. Подлежат учету 21 154 ВИЧ-инфицированных, из них мужчин — 12 881 человек, женщин — 8 273 человека. Среди ВИЧ-инфицированных городского населения — 11 877 человек, сельского населения — 6 811 человек, в учреждениях системы УФСИН России по РБ — 1 653 человека, лиц без определенного места жительства – 813 человек.

Стоит отметить, что лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции в РБ осуществляется в 18 лабораториях, в том числе в трех ведомственных лабораториях.

Напомним, ранее Министерство просвещения России предложило разрешить инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусом гепатита С усыновлять детей.