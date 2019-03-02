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«Зенит-Казань» уверенно одержал победу в «газовом дерби»

18:34, 02.03.2019
«Зенит-Казань» уверенно одержал победу в «газовом дерби»
Фото: realnoevremya.ru

Казанский «Зенит» на домашней арене уверенно одолел «Газпром-Югра» из Сургута в матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Игра состоялась в субботу, 2 марта. Так называемое «газовое дерби» завершилось со счетом 3:1 (25:21, 22:25, 25:20, 27:25). Таким образом, подопечные Владимира Алекно одержали 22 победы в первенстве, тем самым досрочно выиграв регулярный чемпионат.

В текущий момент «Зенит-Казань» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, «Газпром-Югра» находится на восьмой строчке.

Ранее стало известно, что «Зенит-Казань» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с польским «Гданьском».

СпортВолейбол Татарстан
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