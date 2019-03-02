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Происшествия

На трассе в Башкирии в ДТП погибла супружеская пара

14:57, 02.03.2019
На трассе в Башкирии в ДТП погибла супружеская пара
Фото: gibdd102.ru

В Туймазинском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом.

Инцидент случился днем в субботу, 2 марта, на 10 км автодороги Туймазы — Серафимовка. По предварительным данным, Hyundai Accent допустил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Приора».

В результате ДТП погибли три человека, среди которых водитель отечественной машины и муж с женой, находившиеся в иномарке, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

В настоящий момент подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее в Уфе на остановке «Центральный рынок» столкнулись три автобуса.

Происшествия Башкортостан
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