На трассе в Башкирии в ДТП погибла супружеская пара
В Туймазинском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом.
Инцидент случился днем в субботу, 2 марта, на 10 км автодороги Туймазы — Серафимовка. По предварительным данным, Hyundai Accent допустил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Приора».
В результате ДТП погибли три человека, среди которых водитель отечественной машины и муж с женой, находившиеся в иномарке, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
В настоящий момент подробности аварии уточняются.
Напомним, ранее в Уфе на остановке «Центральный рынок» столкнулись три автобуса.Происшествия Башкортостан
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