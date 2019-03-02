Субъекты получат 41,57 млрд рублей инвестиций в АПК

Правительство России выделило 41,57 млрд рублей на поддержку инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, сообщают «Известия».

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Деньги распределили между 75 субъектами страны. Средства направят на частичное возмещение затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ не поддержало инициативу Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению продуктового эмбарго. В ведомстве подчеркнули, что предложение ФТС создаст риски для российских производителей, а также может привести к перебоям с поставками для жителей.