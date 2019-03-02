В России могут появиться новые версии шкалы показателя pH

На круглом столе во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта обсудили исследования в вопросах измерения pH, сообщается на официальном портале института.

Участники затронули тему разработки новой версии шкалы pH для измерения первичным методом.

Напомним, ранее сообщалось, что операторы глобальных навигационных спутниковых систем, таких как американская GPS, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская BeiDou обсуждают возможность использования единого стандарта времени. В настоящее время каждая навигационная система опирается на свой национальный стандарт времени. Для системы ГЛОНАСС это стандарт SU (Soviet Union).