Новости общества

10:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России могут появиться новые версии шкалы показателя pH

08:16, 02.03.2019
В России могут появиться новые версии шкалы показателя pH
Фото: pixabay.com

На круглом столе во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта обсудили исследования в вопросах измерения pH, сообщается на официальном портале института.

Участники затронули тему разработки новой версии шкалы pH для измерения первичным методом.

Напомним, ранее сообщалось, что операторы глобальных навигационных спутниковых систем, таких как американская GPS, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская BeiDou обсуждают возможность использования единого стандарта времени. В настоящее время каждая навигационная система опирается на свой национальный стандарт времени. Для системы ГЛОНАСС это стандарт SU (Soviet Union).

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров