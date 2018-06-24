GPS и ГЛОНАСС хотят перевести на единое время

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Операторы глобальных навигационных спутниковых систем, таких как американская GPS, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская BeiDou обсуждают возможность использования единого стандарта времени.



В настоящее время каждая навигационная система опирается на свой национальный стандарт времени. Для системы ГЛОНАСС это стандарт SU (Soviet Union), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательском институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

Отмечается, что государственный первичный эталон этого времени содержится и применяется во ВНИИФТРИ. Он ежесуточно сверяется с общемировым эталоном, находящимся в Париже.

Ранее сообщалось, что стартовавшая 17 июня с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М».