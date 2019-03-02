ОАО «DOMO» собирается взыскать через суд более 136 млн рублей

ОАО «DOMO», зарегистрированное в Казани по ул. Вишневского, 26, подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ, сообщается в системе «Электронное правосудие».

Ответчиком по делу выступает ООО «Алнаир», зарегистрированное в Казани по ул. Дзержинского, 6/2. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 136 860 054 рубля 34 копейки.

Напомним, ранее сообщалось, что арбитражный управляющий OAO «DOMO» отыскал и описал имущество головной компании одноименной сети. При изначально объявленных долгах в 10 млрд рублей все имеющиеся активы едва превышают 7 млрд. Правда, «имеющимися» их можно назвать с натяжкой: большинство из них — это вложения в уставный капитал «дочки» — «Бытовой электроники», а также долги других «дочек» и партнеров по бизнесу. Все должники — банкроты. Реальное имущество тянет только на 149 млн рублей, но и оно в залоге.



