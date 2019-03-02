ООО «Дрожжановский элеватор» хочет взыскать через суд более 230 млн рублей

ООО «Дрожжановский элеватор», зарегистрированное по адресу: город Казань, а/я 10, подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ, сообщается в системе «Электронное правосудие».

Ответчиком по делу выступает ООО «Ленд-Инвест», зарегистрированное также в Казани, по ул. Короленко, 58а. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 230 973 206 рублей 74 копейки.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурсный управляющий ООО «Дрожжановский элеватор» попросил суд признать недействительными сделки с рядом компаний. Сумма сделок составляет 1,9 млрд рублей. Всего, помимо «Дрожжановского элеватора», в сделке фигурируют восемь компаний. Некоторые из них, как ранее писало «Реальное время», связаны с экс-главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным или с самим банком. Речь идет, в частности, о ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» (также в сделке фигурирует ООО с аналогичным названием, говорится в сообщении управляющего).