Новости общества

10:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Канады инициировали процесс экстрадиции дочери главы Huawei в США

23:35, 01.03.2019
Власти Канады инициировали процесс экстрадиции дочери главы Huawei в США
Фото: wikipedia.org / Sherurcij

Минюст Канады начал процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США. После публикации специального документа суд проведет процесс, на котором будет принято решение о передаче дочери главы Huawei Вашингтону.

Последнее слово об экстрадиции примет министр юстиции Канады, передает «Интерфакс».

Дата слушаний по экстрадиции будет назначена 6 марта.

1 декабря прошлого года финдиректор и дочь основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана.

В конце января СМИ сообщали, что Канада получила от США официальный запрос на экстрадицию Мэн Ваньчжоу.

ОбществоВластьТехнологииIT
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров