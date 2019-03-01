Власти Канады инициировали процесс экстрадиции дочери главы Huawei в США

Минюст Канады начал процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США. После публикации специального документа суд проведет процесс, на котором будет принято решение о передаче дочери главы Huawei Вашингтону.

Последнее слово об экстрадиции примет министр юстиции Канады, передает «Интерфакс».

Дата слушаний по экстрадиции будет назначена 6 марта.

1 декабря прошлого года финдиректор и дочь основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана.

В конце января СМИ сообщали, что Канада получила от США официальный запрос на экстрадицию Мэн Ваньчжоу.