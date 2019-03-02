Lexus начал продажи в России нового кроссовера UX

Новый компактный кроссовер Lexus UX стал доступен для российских покупателей. Японский бренд начал продажи автомобиля в РФ с 1 марта.

Машина получила бензиновый четырехцилиндровый двигатель. Специально для российского рынка производитель снизил его мощность со 170 до 150 л/с. Таким образом Lexus решил снизить налоговую нагрузку на своих клиентов.

Стоимость Lexus UX будет начинаться от 2,3 млн рублей. Топовая версия оценивается в 3,7 млн рублей, передает «Автостат».

Уже в стартовую комплектацию входят легкосплавные 17-дюймовые диски с шинами 215/60 R17, светодиодные фары ближнего и дальнего света с одной линзой, светодиодные дневные ходовые огни, автоматический корректор угла наклона фар, а также светодиодные задние габаритные, тормозные, противотуманные фонари и подсветка номерного знака.