Боб Хартли: «Не хочу говорить женам хоккеистов, что их муж проведет жизнь в коляске из-за ударов «Ак Барса»

Канадский наставник «Авангарда» эмоционально оценил манеру игры казанского «Ак Барса». По словам Боба Хартли, игроки казанской команды играли «по-варварски».

— Я очень горд своей командой. Мы были вторыми в Лиге по дисциплине весь сезон и сегодня показали ровно то же самое — мы не вступали в стычки, не реагировали на действия определенных игроков на льду. Считаю, что наша дисциплинированность создала разницу в игре — мы забили в большинстве, забили в меньшинстве, очень хорошо играли 5 на 5. Я очень-очень горд командой, это важная выездная победа. Серия еще далека до завершения, но мне очень понравилось, как мы сыграли сегодня.

— После игры вы сказали, что игроки «Ак Барса» допускали варварские выходки. Что вы имели в виду?

— Они пытались нас травмировать, в игре было так много ударов в голову, запоздалых ударов, блокировок. Но я повторюсь — мы не ввязывались в такое, мы приехали играть в хоккей. Я понимаю, что такое плей-офф, но нам в последнюю очередь нужно, чтобы кто-то оказался в инвалидной коляске. Все игроки — чьи-то отцы, там молодые игроки, у которых будет хорошая карьера. Я не хочу быть тем, кому придется объяснять их матерям женам с детьми, что их сын или муж останется до конца жизни в коляске из-за дешевых ударов соперника. В игре было много дешевых ударов, я не считаю, что им место здесь, — приводит слова Хартли корреспондент «Реального времени».

Следующая игра пройдет 3 марта на льду «Татнефть Арены». Игра стартует в 17.00. Счет в серии — 3:0 в пользу омской команды.