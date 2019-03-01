Поволжский Сбербанк увеличил корпоративный кредитный портфель на 4,2% за 2018 год

Кредитный портфель корпоративных клиентов Поволжского банка Сбербанка на 1 января 2019 года составил 511 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 4,2%.

«Основной рост по итогам года произошел в сегментах малого и микробизнеса (кредитный портфель вырос на 11,2% — до 35,3 млрд рублей), а также крупного и среднего бизнеса (рост кредитного портфеля составил 18,1% — до 193,4 млрд рублей)», — цитирует сообщение пресс-службы банка «Интерфакс».

Активная база корпоративных клиентов Поволжского банка на 1 января 2019 года составила более 177 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя председателя кредитной организации Сергея Тютина.