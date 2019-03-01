США снизили цены на все визы для россиян

Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, с понедельника, 4 марта, все виды виз вновь будут стоить $160, как до повышения цен.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года стоимость многократной туристической и деловой американской визы (B1/B2, Visitor for Business/ Visitor for Pleasure) для россиян возросла почти в два раза, до $303. В эту сумму входят невозвратный сбор в $160 и доплата $143.