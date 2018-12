Многократная виза в США для россиян подорожает почти в два раза

C 1 января 2019 года стоимость многократной туристической и деловой американской визы (B1/B2, Visitor for Business/ Visitor for Pleasure) для россиян возрастет почти в два раза, до $303. В эту сумму входит невозвратный сбор в $160 и доплата $143.

«Сбор за выдачу визы основан на «взаимности» (такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы)», — говорится в сообщении посольства США в России.

Отмечается, что однократная виза сроком до года будет стоить $160 — столько же, сколько сейчас стоит трехлетняя виза. Доплата за многократную визу сроком до трех лет будет осуществляется после одобрения однократной визы.

Ранее в американском посольстве пообещали, что в 2019 году посольство и консульство США выдадут россиянам в два раза больше виз, чем российские дипломатические ведомства — американцам.