СМИ: основателя Baring Vostok арестовали из-за поддержки оппозиции

В Кремле считают, что структуры инвестиционного фонда Baring Vostok спонсировали оппозицию перед президентскими выборами 2018 года.

Как сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, именно с этим связан арест основателя фонда Майкла Калви. Отмечается, что через Baring Vostok и его проекты финансировались протесты дальнобойщиков против системы «Платон» и обманутых дольщиков.

Финансирование, как отмечает телеканал, проходило через «Норвик-банк». Советник председателя правления банка Алексей Кордичев арестован вместе с Калви.

Адвокат основателя фонда Дмитрий Клеточкин заявил «Дождю», что его клиент не считает дело политическим, а связанным с корпоративным конфликтом.

Напомним, вчера Мосгорсуд признал законным арест до 13 апреля основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

СМИ сообщили, что дело против основателя Baring Vostok появилось после жалоб генералам ФСБ и СК