Рост реальной зарплаты россиян замедлился до минимума с середины 2016 года

В январе 2018 года рост реальных зарплат россиян в годовом выражении снизился до 0,2%. Этот показатель уменьшился до минимума с середины 2016 года.

Как сообщается в материалах Центробанка, это связано с уменьшением влияния исполнения майских указов.

Годовой темп прироста номинальной зарплаты в январе также замедлился и составил 2,5%. Это связано с приближением трудовых компенсаций работникам социальной и культурной сфер к целевым значениям.

Напомним, в 2018 году реальные доходы россиян (с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года) снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом.

Таким образом, реальные доходы снижаются пятый год подряд. В 2017 году они упали на 1,2%, в 2016 году — на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%. В 2013 году реальные доходы населения выросли на 4%.