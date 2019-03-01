Бастрыкин назвал число школьников и студентов, ставших фигурантами дел об экстремизме в 2018 году

По итогам 2018 года российские следователи выявили 99 экстремистов среди школьников и студентов.

Как рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на коллегии, всего было выявлено 894 экстремиста, 282 из которых являются молодыми людьми, передает ТАСС.

Глава СК призвал постоянно следить за чатами и соцсетями, где «идет вербовка детей», для пресечения экстремизма среди подростков и молодежи.

Ранее ульяновская прокуратура потребовала заблокировать восемь сайтов с видеороликами об убийствах в школах.