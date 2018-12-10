Ульяновская прокуратура потребовала заблокировать восемь сайтов с видеороликами об убийствах в школах

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска в ходе проверки по противодействию терроризму и экстремизму выявила восемь сайтов, где размещены видеоролики об убийствах учащихся в школах.

В роликах наглядно демонстрируются способы и орудия лишения жизни людей в школах. Вход на данные интернет-ресурсы является свободным, предварительная регистрация и пароль не требуются, сообщили в надзорном ведомстве.

В результате прокурор направил в суд административные исковые заявления о признании материалов, размещенных на страницах сайтах, информацией, запрещенной к распространению на территории РФ.

После вынесения и вступления в силу соответствующих решений их копии будут направлены в Роскомнадзор для включения указателей страниц сайтов в запрещенный список.

Напомним, ранее ульяновская прокуратура потребовала запретить интернет-игру, где нужно организовать теракт в школе.