Мадуро принял решение перенести офис PDVSA в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву, сообщают «Ведомости».

Об этом заявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес.

Напомним, ранее сообщалось, что венесуэльская нефтяная государственная компания PDVSA опровергла информацию СМИ о заморозке счетов в «Газпромбанке». «PDVSA опровергает вредоносную информацию, предназначенную для того, чтобы запутать венесуэльский народ», — говорится в сообщении компании, размещенном в Twitter. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что «Газпромбанк» якобы заморозил счета PDVSA. Причиной такого решения называлось возможное введение новых санкций США в отношении компании. В российском банке отрицают, что деньги совместных проектов PDVSA переводятся на счета в кредитной организации. При этом в банке признали, что компания открывала в ГПБ несколько счетов.