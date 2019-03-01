В Нижнем Новгороде неизвестные начали стрелять около школы, сообщается об одном пострадавшем

На улице Тонкинской в Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу из машины, прохожие бросились врассыпную, некоторые укрылись в ближайшем здании школы, сообщает Ren.tv.

Известно об одном пострадавшем, который получил касательное ранение в плечо. После стрельбы по прохожим в городе разыскивают черный джип. Сообщается, что в городе объявлен перехват.

Напомним, ранее сообщалось, что ученик девятого класса устроил стрельбу по школе из охотничьего ружья в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края 25 января. Подросток стрелял по окнам и машинам возле здания. В школу мальчику не удалось попасть, так как его поймали на улице. Уточняется, что у стрелявшего легкая умственная отсталость, он обучался в коррекционном классе.