Новости происшествий

10:16 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Нижнем Новгороде неизвестные начали стрелять около школы, сообщается об одном пострадавшем

12:19, 01.03.2019
В Нижнем Новгороде неизвестные начали стрелять около школы, сообщается об одном пострадавшем
Фото: mon.tatarstan.ru

На улице Тонкинской в Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу из машины, прохожие бросились врассыпную, некоторые укрылись в ближайшем здании школы, сообщает Ren.tv.

Известно об одном пострадавшем, который получил касательное ранение в плечо. После стрельбы по прохожим в городе разыскивают черный джип. Сообщается, что в городе объявлен перехват.

Напомним, ранее сообщалось, что ученик девятого класса устроил стрельбу по школе из охотничьего ружья в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края 25 января. Подросток стрелял по окнам и машинам возле здания. В школу мальчику не удалось попасть, так как его поймали на улице. Уточняется, что у стрелявшего легкая умственная отсталость, он обучался в коррекционном классе.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров